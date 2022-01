Rugby, Coppa Italia: il Petarca batte anche il Valorugby, Colorno a valanga e Calvisano espugna Rovigo (Di sabato 15 gennaio 2022) Si è disputato il quarto turno della Coppa Italia di Rugby e sono state tre le partite in programma, con la sfida tra Mogliano e Viadana vinta dagli ospiti a tavolino per 0-20 dopo le positività al Covid dei padroni di casa. E negli altri match successi fondamentali in chiave playoff per Petrarca Padova, Colorno e Calvisano. Non si ferma la cavalcata del Petrarca Padova, che conquista l’ennesimo successo stagionale e supera il ValoRugby in rimonta 27-17, dopo il 3-7 con cui si era concluso il primo tempo. Vittoria importante per il Calvisano che espugna il campo del Rovigo per 12-22 in un match sempre guidato dai lombardi, mentre non fatica il Colorno ad avere la meglio della Lazio, imponendosi con un rotondo 53-15, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Si è disputato il quarto turno delladie sono state tre le partite in programma, con la sfida tra Mogliano e Viadana vinta dagli ospiti a tavolino per 0-20 dopo le positività al Covid dei padroni di casa. E negli altri match successi fondamentali in chiave playoff per Petrarca Padova,. Non si ferma la cavalcata del Petrarca Padova, che conquista l’ennesimo successo stagionale e supera il Valoin rimonta 27-17, dopo il 3-7 con cui si era concluso il primo tempo. Vittoria importante per ilcheil campo delper 12-22 in un match sempre guidato dai lombardi, mentre non fatica ilad avere la meglio della Lazio, imponendosi con un rotondo 53-15, ...

Advertising

ilfoglio_it : Dal caso Djokovic alla Coppa d'Africa, dal nuovo album Calciatori Panini alla geografia del rugby in Italia. Oggi n… - GdB_it : Rugby: Transvecta in Coppa Italia a Rovigo per il colpaccio - parmigio1983 : - TRIESTE_news : Rugby, alla scoperta della Coppa del Mondo: la prima edizione - - oggitreviso : Positività in rosa, il Mogliano rugby annulla il match di Coppa -