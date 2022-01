Roma, viola i divieti e va sotto casa della ex, poi la minaccia: arrestato 33enne (Di sabato 15 gennaio 2022) La parola fine a un incubo e una donna di 37 anni salvata grazie al braccialetto anti-stalker. Proprio lei che aveva denunciato in passato di essere stata vittima di violenze da parte del suo ex convivente, che era riuscita a lasciare. Ex compagno che, tra l’altro, era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto dal GIP del Tribunale di Roma alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei suoi confronti, con tanto di braccialetto elettronico. garantito che, la scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini hanno arrestato un 33enne Romano, già noto alle forze dell’ordine. Roma, 37enne salvata grazie al braccialetto elettronico Una misura cautelare ‘rinforzata’ dal dispositivo elettronico anti-stalker, che la vittima aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) La parola fine a un incubo e una donna di 37 anni salvata grazie al braccialetto anti-stalker. Proprio lei che aveva denunciato in passato di essere stata vittima di violenze da parte del suo ex convivente, che era riuscita a lasciare. Ex compagno che, tra l’altro, era già noto alle forze dell’ordine eposto dal GIP del Tribunale dialla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei suoi confronti, con tanto di braccialetto elettronico. garantito che, la scorsa notte, i CarabinieriStazione diSettecamini hannounno, già noto alle forze dell’ordine., 37enne salvata grazie al braccialetto elettronico Una misura cautelare ‘rinforzata’ dal dispositivo elettronico anti-stalker, che la vittima aveva ...

