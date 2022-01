Roma, ospedale in allerta: personale dimezzato a causa del Covid (Di sabato 15 gennaio 2022) Il numero dei contagiati da Covid continua a salire e, tra coloro che cadono vittima di queste situazioni, abbiamo anche medici e infermieri. Sono diversi gli ospedali nella capitale che hanno chiuso diversi reparti per mancanza di personale. San Camillo, To Vergata, Umberto I, ma anche Pertini e S. Eugenio: questi alcuni nomi di strutture sanitarie che hanno subito una serie di drastici problemi proprio per la scarsità di personale, infettato dal Covid-19. Gli ospedali colpiti Un esempio è il San Camillo, che ha già dovuto chiudere due reparti proprio a causa dei sanitari infetti. Sia chirurgia generale week che cardiologia generale week non potranno riaprire a meno che non si trovi altro personale. Solo in questo ospedale sono 120 gli infermieri e 25 i medici che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Il numero dei contagiati dacontinua a salire e, tra coloro che cadono vittima di queste situazioni, abbiamo anche medici e infermieri. Sono diversi gli ospedali nella capitale che hanno chiuso diversi reparti per mancanza di. San Camillo, To Vergata, Umberto I, ma anche Pertini e S. Eugenio: questi alcuni nomi di strutture sanitarie che hanno subito una serie di drastici problemi proprio per la scarsità di, infettato dal-19. Gli ospedali colpiti Un esempio è il San Camillo, che ha già dovuto chiudere due reparti proprio adei sanitari infetti. Sia chirurgia generale week che cardiologia generale week non potranno riaprire a meno che non si trovi altro. Solo in questosono 120 gli infermieri e 25 i medici che ...

