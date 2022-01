Roma: Mourinho 'qui c'è gente che vuole imparare' (Di sabato 15 gennaio 2022) "La squadra ha preso bene le mie parole dopo Roma - Juve. Sicuramente ciò che dico non è facile da sentire ma qui non c'è gente permalosa quanto persone che vogliono imparare. Quel che dico alla ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) "La squadra ha preso bene le mie parole dopo- Juve. Sicuramente ciò che dico non è facile da sentire ma qui non c'èpermalosa quanto persone che vogliono. Quel che dico alla ...

Advertising

Glongari : #Roma il nuovo acquisto Maitland Niles ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino. Ultime pratiche burocratiche e poi sar… - DiMarzio : .@OfficialASRoma, #SergioOliveira è pronto a sbarcare a Roma - Glongari : Come anticipato ieri la #Roma guarda con grande ottimismo ai contatti costanti sul fronte #Porto per Sergio Oliveir… - artedabola : RT @CorSport: #Mourinho: '#SergioOliveira migliora la Roma. Non mi aspetto altri acquisti' ??? - CorSport : #Mourinho: '#SergioOliveira migliora la Roma. Non mi aspetto altri acquisti' ??? -