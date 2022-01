Roma, l’ex violento la perseguita: donna salvata dal braccialetto anti-stalker (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma – Una storia finita bene quella che ha visto coinvolta una donna di 37 anni che ha denunciato di essere stata vittima in passato di violenze da parte del suo ex convivente. La donna, dopo aver denunciato le violenze domestiche era riuscita a porre fine alla relazione con il suo ex compagno che, era stato sottoposto dal GIP del Tribunale di Roma alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei suoi confronti, con braccialetto elettronico. Una misura cautelare “rinforzata” dal dispositivo elettronico anti-stalker, che la vittima aveva acconsentito a portare sempre con sé. Un piccolo strumento che, ieri sera 14 gennaio 2022, l’ha salvata da probabili ulteriori aggressioni e ha consentito ai carabinieri di arrestare l’uomo accusato di stalking. ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022)– Una storia finita bene quella che ha visto coinvolta unadi 37 anni che ha denunciato di essere stata vittima in passato di violenze da parte del suo ex convivente. La, dopo aver denunciato le violenze domestiche era riuscita a porre fine alla relazione con il suo ex compagno che, era stato sottoposto dal GIP del Tribunale dialla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei suoi confronti, conelettronico. Una misura cautelare “rinforzata” dal dispositivo elettronico, che la vittima aveva acconsentito a portare sempre con sé. Un piccolo strumento che, ieri sera 14 gennaio 2022, l’hada probabili ulteriori aggressioni e ha consentito ai carabinieri di arrestare l’uomo accusato di stalking. ...

