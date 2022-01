Roma, la “non” città raccontata dall’urbanista Ostilio Rossi (Di sabato 15 gennaio 2022) La recente pubblicazione del volume di Piero Ostilio Rossi, “La città racconta le sue storie. Architettura, paesaggi e politiche urbane. Roma, 1870-2020”, per i tipi di Quodlibet, è l’occasione per una complessiva riflessione sulle prospettive di una città sempre più caotica e disurbanizzata, le cui disfunzioni sono state fatte emergere ancor di più dal tempo pandemico. Composto da tredici saggi, redatti nell’arco di venticinque anni e che spaziano dalla ‘città del mare’ alle prospettive di mobilità, dalle radici intrise di razionalismo fascista dell’Eur alla costruzione dolorosa e largamente irrisolta delle opere ispirate a e dai grandi architetti come Le Corbusier, il volume pone, anche e forse soprattutto, la questione di come approcciare un futuro inciso dal virus. La pandemia, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) La recente pubblicazione del volume di Piero, “Laracconta le sue storie. Architettura, paesaggi e politiche urbane., 1870-2020”, per i tipi di Quodlibet, è l’occasione per una complessiva riflessione sulle prospettive di unasempre più caotica e disurbanizzata, le cui disfunzioni sono state fatte emergere ancor di più dal tempo pandemico. Composto da tredici saggi, redatti nell’arco di venticinque anni e che spaziano dalla ‘del mare’ alle prospettive di mobilità, dalle radici intrise di razionalismo fascista dell’Eur alla costruzione dolorosa e largamente irrisolta delle opere ispirate a e dai grandi architetti come Le Corbusier, il volume pone, anche e forse soprattutto, la questione di come approcciare un futuro inciso dal virus. La pandemia, ...

Advertising

virginiaraggi : Il clan Spada è mafia. Lo conferma una sentenza della Cassazione. Sempre al fianco dei cittadini onesti nella lotta… - AleAntinelli : Ve lo ricordate perché e come si è dimesso nel 2011 vero? Ve li ricordate i fischi i lanci di monetine e i festeggi… - ladyonorato : Qui la conferma da parte del Direttore del reparto malattie infettive dello Spallanzani di Roma, sul metodo di clas… - mafaldrita : @Agenzia_Ansa Ma le manifestazioni non erano vietate al centro e ammesse solo in periferia ? @gualtierieurope @nzingaretti @Roma - Marcos_5408 : RT @gladiatoremassi: Caro #salvini ma tuo suocero #Verdini non dovrebbe essere in galera? E allora che ci faceva in un ristorante di Roma?… -