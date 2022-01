Roma, in corso 8 perquisizioni a militanti Forza Nuova (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono in corso dalle prime ore di questa mattina, nella cornice di un’attività di indagine condotta dalla Digos della Questura di Roma e dal Nucleo Informativo del Reparto Operativo dell’Arma dei carabinieri, coordinata dalla locale procura della Repubblica, otto perquisizioni domiciliari e personali, nei confronti di militanti nelle fila di Forza Nuova. Gli stessi soggetti, fa sapere la questura di Roma, “erano già stati denunciati nei giorni scorsi dai due uffici investigativi per aver concorso nella esposizione del vessillo di matrice nazista nel corso delle esequie della militante Alessia Augello nella chiesa di Santa Lucia a Roma il 10 gennaio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono indalle prime ore di questa mattina, nella cornice di un’attività di indagine condotta dalla Digos della Questura die dal Nucleo Informativo del Reparto Operativo dell’Arma dei carabinieri, coordinata dalla locale procura della Repubblica, ottodomiciliari e personali, nei confronti dinelle fila di. Gli stessi soggetti, fa sapere la questura di, “erano già stati denunciati nei giorni scorsi dai due uffici investigativi per aver connella esposizione del vessillo di matrice nazista neldelle esequie della militante Alessia Augello nella chiesa di Santa Lucia ail 10 gennaio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Roma corso Roma, funerale con svastica nazista: in corso otto perquisizioni ai militanti di Forza Nuova Controlli della Digos della Questura di Roma e dei carabinieri del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del comando provinciale

