Roma, funerale con bandiera nazista sulla bara: otto militanti di Forza Nuova indagati e perquisiti (Di sabato 15 gennaio 2022) otto militanti di Forza Nuova sono stati perquisiti, personalmente o in casa, dagli agenti della Questura di Roma e dai carabinieri dopo la segnalazione della bandiera nazista esposta al termine del funerale di Alessia Augello, militante dell'organizzazione neofascista, nella chiesa di Santa Lucia a Roma. Gli otto sono indagati per i reati di "riorganizzazione del disciolto partito fascista" e per "organizzazione avente tra i vari scopi l'incitamento alla discriminazione all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", puniti secondo quanto stabilito rispettivamente dalla Legge Scelba e dalla Legge Mancino. Le perquisizioni sono state disposte in seguito ...

