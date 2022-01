Roma: donna salvata da braccialetto anti-stalker, arrestato ex. La ministra Carfagna: “Serve uso rafforzato” (Di sabato 15 gennaio 2022) La scorsa notte i carabinieri della stazione di Roma Settecamini hanno arrestato l'uomo, un 33enne Romano Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) La scorsa notte i carabinieri della stazione diSettecamini hannol'uomo, un 33enneno

gualtierieurope : Domenica alle elezioni #suppletive per il Collegio Roma 1 tutti a votare per @ceciliadelia! Una donna, forte, capac… - Agenzia_Ansa : Una donna vittima di violenza è stata salvata grazie al braccialetto anti-stalker ed il suo ex compagno, un romano… - elenabonetti : Grazie al braccialetto elettronico una donna a Roma è salva dalla violenza. È il motivo per cui con le altre minist… - rosarioT1970 : RT @elenabonetti: Grazie al braccialetto elettronico una donna a Roma è salva dalla violenza. È il motivo per cui con le altre ministre abb… - Tullia01 : RT @repubblica: Donna salvata dal braccialetto anti-stalker: sente il segnale e fa arrestare l'ex compagno. Lucarelli: 'Roma sarà la città… -