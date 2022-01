Roma - Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 15 gennaio 2022) Bologna, 15 gennaio 2022 - La parola d'ordine per entrambe le squadre è ripartire: la Roma ha bisogno di una vittoria per riprendersi dalla sconfitta traumatica contro la Juventus , mentre il Cagliari ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Bologna, 15 gennaio 2022 - La parola d'ordine per entrambe le squadre è ripartire: laha bisogno di una vittoria per riprendersi dalla sconfitta traumatica contro la Juventus , mentre il...

Advertising

ItalianAirForce : Un Falcon 50 dell’#AeronauticaMilitare è decollato ieri sera da Cagliari per effettuare il… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - infoitsport : Roma-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - infoitsport : Roma-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - infoitsport : Le probabili formazioni di Roma-Cagliari: riecco Zaniolo, Pereiro dietro Joao Pedro davanti -