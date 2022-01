Rissa furiosa al Molino | uomo pestato a sangue davanti ai presenti | allertati Polizia e Carabinieri

(Di sabato 15 gennaio 2022) Momenti di tensione si sono vissuti stamattina alla galleria commerciale Il, tra Sant’Antimo e Melito. Tre uomini se le sono date di santa ragione dinanzi aiche hanno assistito attoniti alla scena di violenza. Al momento non si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NewSicilia : A fare la macabra scoperta sarebbe stata una donna che si occupava del senzatetto e spesso gli portava da mangiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa furiosa

Teleclubitalia.it

Ovunque vada, cambiano i salotti e le scenografie ma il copione che recita a tutte le ore e su tutti i canali resta sempre lo stesso: ascolta, interviene, interrompe e provoca la. Sempre. Nasce ...... dove unaal funerale di un 80enne per contendersi la sua eredità innesca una sarabanda di botte, urla e malori Argomenti trattati Esequie e cerotti, a Roma scoppia unaal ...Poco prima della mezzanotte di giovedì si è scatenata una furiosa rissa in piazza Alberto Dalla Chiesa a Borghetto. Due persone sono rimaste ferite da armi da taglio che però, sul momento, non sono st ...La Supercoppa italiana è dell'Inter. Dopo 120 minuti di una lotta di nervi e ad altissima intesità sono i nerazzurri a spuntarla e Samir Handanovic ha alzato al cielo il ...