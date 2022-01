Rinnovo Mertens: serve pazienza per il lieto fine, la situazione (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Rinnovo di Dries Mertens con il Napoli non è ancora arrivato, il contratto scade a giugno del 2022 e la volontà del giocatore è di restare. Il Napoli ha una opzione per rinnovare il contratto del belga, ma non la eserciterà perché significherebbe confermare l’attuale contratto di Mertens che di ingaggio percepisce 5 milioni di euro. Troppi per la politica del taglio degli stipendi di Aurelio De Laurentiis. Politica che ha già prodotto il primo addio, quello di Lorenzo Insigne passato al Toronto, dove guadagnerà 11,5 milioni di euro. Rinnovo Mertens: può tagliarsi l’ingaggio La volontà di Mertens è chiara, vuole restare al Napoli. Il belga ha ribadito più volte il concetto, ma a 35 anni il discorso è diverso da quello di Insigne. Difficilmente troverà una squadra in Europa che lo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildi Driescon il Napoli non è ancora arrivato, il contratto scade a giugno del 2022 e la volontà del giocatore è di restare. Il Napoli ha una opzione per rinnovare il contratto del belga, ma non la eserciterà perché significherebbe confermare l’attuale contratto diche di ingaggio percepisce 5 milioni di euro. Troppi per la politica del taglio degli stipendi di Aurelio De Laurentiis. Politica che ha già prodotto il primo addio, quello di Lorenzo Insigne passato al Toronto, dove guadagnerà 11,5 milioni di euro.: può tagliarsi l’ingaggio La volontà diè chiara, vuole restare al Napoli. Il belga ha ribadito più volte il concetto, ma a 35 anni il discorso è diverso da quello di Insigne. Difficilmente troverà una squadra in Europa che lo ...

