Riccardo Cocciante festeggia 20 anni di “Notre Dame de Paris”: l’opera che nessuno voleva produrre riparte in tour (Di sabato 15 gennaio 2022) l’opera musicale “Notre Dame De Paris” di Riccardo Cocciante quest’anno festeggia vent’anni di successi e di tour sold out. In vent’anni di messa in scena italiana dello show sono state visitate 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. l’opera all’estero è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse e ha attraversato 20 Paesi con più di 5.400 spettacoli, richiamando 13 milioni di spettatori internazionali. E quest’anno ripartirà in tour, proprio per festeggiare l’anniversario. “Era il 2002 e ora siamo nel 2022 , speriamo che queste cifre portino fortuna anche per superare quello che abbiamo vissuto con la pandemia – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)musicale “De” diquest’annovent’di successi e disold out. In vent’di messa in scena italiana dello show sono state visitate 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive.all’estero è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse e ha attraversato 20 Paesi con più di 5.400 spettacoli, richiamando 13 milioni di spettatori internazionali. E quest’anno ripartirà in, proprio perre l’versario. “Era il 2002 e ora siamo nel 2022 , speriamo che queste cifre portino fortuna anche per superare quello che abbiamo vissuto con la pandemia – ha ...

