Respinta dall'ospedale perché senza tampone molecolare, abortisce nel parcheggio della clinica (Di sabato 15 gennaio 2022) Sassari, sabato mattina. Una giovane donna 25enne, Alessia, incinta di cinque settimane, avverte dei dolori e accusa delle perdite. Chiede al marito Enzo, 51 anni, di portarla urgentemente al pronto soccorso di Ginecologia e Ostetricia dell'... Leggi su europa.today (Di sabato 15 gennaio 2022) Sassari, sabato mattina. Una giovane donna 25enne, Alessia, incinta di cinque settimane, avverte dei dolori e accusa delle perdite. Chiede al marito Enzo, 51 anni, di portarla urgentemente al pronto soccorso di Ginecologia e Ostetricia dell'...

Advertising

Pinjo1964 : RT @romatoday: Respinta dall'ospedale perché senza tampone molecolare, abortisce nel parcheggio della clinica - GiuseppeIsnardi : RT @HoaraBorselli: Senza tampone non si entra! Respinta dall’ospedale abortisce nel parcheggio. Storia che non trova la ribalta ma è di una… - nonmiscrivere8 : RT @occhio_notizie: Viene respinta dall'Ospedale ma abortisce in parcheggio - telodogratis : Respinta dall’ospedale perché senza tampone molecolare, abortisce nel parcheggio della clinica - occhio_notizie : Viene respinta dall'Ospedale ma abortisce in parcheggio -