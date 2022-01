Report Iss: 'Nelle intensive il tasso di ricovero dei non vaccinati è 26,7 casi su 100mila. Lo 0,9 per chi ha fatto booster' (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tasso di ricovero in terapia intensiva per i non vaccinati è 26,7 ogni 100mila, mentre per chi ha completato il ciclo vaccinato con la dose booster si ferma allo 0,9. Non solo: nei soggetti ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildiin terapia intensiva per i nonè 26,7 ogni, mentre per chi ha completato il ciclo vaccinato con la dosesi ferma allo 0,9. Non solo: nei soggetti ...

Advertising

istsupsan : #covid19 ?? online il report esteso Il tasso in terapia intensiva è - 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati - 0,9 og… - HuffPostItalia : Report Iss: i non vaccinati finiscono in intensiva 38 volte di più dei vaccinati con terza dose - rtl1025 : ?? Il tasso di ricovero in terapia intensiva è pari a 26,7 casi ogni 100mila per i non vaccinati e 0,9 ogni 100mila… - tabarro63 : RT @Agenzia_Ansa: Il tasso di ricovero in terapia intensiva è pari a 26,7 casi ogni 100mila per i non vaccinati e 0,9 ogni 100mila per i va… - antsolano : RT @Agenzia_Ansa: E' in aumento la percentuale di casi Covid tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione. Lo rileva il R… -