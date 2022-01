Renzo Arbore nominato Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica

(Di sabato 15 gennaio 2022) Una nuova onorificenza per, il Presidentelo hadial. “Il Presidente, Sergio Mattarella, hadial”. È quanto si legge sull’account Twitter del Quirinale, dove viene postata la foto del momento in cui il Capo dello Stato consegna l’onorificenza al noto showman. Il Presidente #Mattarella ha...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Presidente Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana #ANSA - Tg3web : Renzo Arbore è stato insignito dal Presidente della Repubblica Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere di gran cr… - repubblica : Mattarella nomina Renzo Arbore cavaliere di Gran Croce - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Sergio #Mattarella ha nominato @Renzo_Arbore Cavaliere di Gran croce al Merito della #Repubblica, onorificenza cavalleres… - _DAGOSPIA_ : IL PRESIDENTE MATTARELLA HA NOMINATO RENZO ARBORE CAVALIERE DI GRAN CROCE AL MERITO DELLA REPUBBLICA… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzo Arbore

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominatoCavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. È quanto si legge sull'account Twitter del Quirinale, dove viene postata la foto del momento in cui il Capo dello Stato consegna l'..."Il Presidente Mattarella ha nominatoCavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana". Lo si legge sul profilo Twitter del Quirinale. "Complimenti al caro, grande amico di Napoli. Il suo ...Un titolo istituito nel 1951 ma che affonda le sue origini nel '700: Mattarella nomina Renzo Arbore Cavaliere di Gran croce al Merito della Repubblica ...Importante riconoscimento per Renzo Arbore, nominato del Presidente Mattarella Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana. Un riconscimento che non ha lasciato indifferente il sindaco ...