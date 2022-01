Renault | De Meo | “Sarà un marchio solo elettrico in Europa entro il 2030”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Nelun100%in”. Così l’amministratore delegato della Régie, l’italiano Luca de Meo, ha indicato la via presente e futura delfrancese, aggiustando parzialmente il tiro rispetto alle sue dichiarazioni di luglio, in cui aveva “fermato” le certezze al 90%. Dunque il costruttore transalpino ha anticipato il calendario dello stop alle vendite dei motori a combustione interna, che tuttavia non andranno in pensione. De Meo, infatti, ha specificato che non tutti i brand del gruppo avranno lo stesso destino. Dacia, ad esempio, sposerà l’elettrone successivamente rispetto a quella data. E comunque “all’ultimo momento possibile”, ha spiegato de Meo, proprio per salvaguardare la sua propensione al “value for money”. Una scelta ...