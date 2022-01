Referendum costituzionale in Serbia (Di sabato 15 gennaio 2022) Domani, domenica 16 gennaio, si terrà un . I cittadini dovranno votare la riforma costituzionale che prevede la depoliticizzazione delle nomine di giudici e pubblici ministeri. USA, Francia, Germina, Italia, Regno Unito e UE hanno accolto con favore il Referendum, affermando che si tratta di “un passo chiave per rafforzare l’indipendenza della Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) Domani, domenica 16 gennaio, si terrà un . I cittadini dovranno votare la riformache prevede la depoliticizzazione delle nomine di giudici e pubblici ministeri. USA, Francia, Germina, Italia, Regno Unito e UE hanno accolto con favore il, affermando che si tratta di “un passo chiave per rafforzare l’indipendenza della

Advertising

you_trend : ?? BREAKING #ReferendumCannabis: via libera della Cassazione sulle firme raccolte. Il 15 febbraio la Corte Costituz… - Agenzia_Ansa : Il 15 febbraio la Corte costituzionale si pronuncerà su tutti gli 8 referendum: non solo sui 6 sulla giustizia e su… - ilpost : Il prossimo 15 febbraio la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’ammissibilità di 8 referendum: giustizia, eutana… - Billa42_ : Referendum costituzionale in Serbia - danieledv79 : RT @ManlioOrioli: @riccardomonet Ma Berlusconi e FI non sono quelli che, insieme a D'Alema e Bersani, hanno fatto fallire il Referendum Cos… -