Red Weekend MediaWorld | ecco le incredibili offerte con spedizione gratuita fino al 16 Gennaio

Leggi su computermagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sono tante le grandi catene di elettrodomestici che in questi giorni stanno dando vita a promozioni interessanti e a volantini ricchi dipreziose. Fra queste anche, forse l’insegna più famosa in Italia, alla luce dei suoi numerosi store dislocati per gran parte del Paese., 15/1/2022 – Computermagazine.itEbbene, per ilin corso, e validoa domani, domenica 162022, l’azienda ha deciso di mettere in promozione centinaia di prodotti nel suo volantino Red, il fine settimana rosso. Attenzione però, l’iniziativa sarà valevole solamente presso lo store online, di conseguenza dovrete recarvi sul sito ufficiale diper conoscere tutti i prodotti in sconto, mentre, se vi recherete presso il ...