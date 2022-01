Ralf-Schumacher | il pilota crede che Lewis rimarrà alla Mercedes

Advertising

sowmyasofia : Ralf Schumacher: è sicuro che Vettel potrebbe essere il sostituto di Lewis - periodicodaily : Ralf Schumacher: è sicuro che Vettel potrebbe essere il sostituto di Lewis #RalfSchumacher #Vettel @Angelic00771245 - fuoripistanet : Ralf Schumacher crede che la Mercedes dovrebbe guardare da vicino a Sebastian Vettel se Lewis Hamilton decidesse di… - ParliamoDiNews : Lewis Hamilton, `al suo posto...`. Addio Formula 1? Bomba di Ralf Schumacher: chi arriva in Mercedes – Libero Quoti… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Ralf Schumacher ha commentato a Sky Germania che Vettel potrebbe essere un ottimo sostituto di Hamilton in Mercedes. #F… -

Ultime Notizie dalla rete : Ralf Schumacher

Lewis Hamilton dice addio alla Mercedes?ha il nome del sostituto: Sebastian Vettel . Il fratello del sette volte iridato ex Ferrari, Michael, ha infatti indicato Seb come l'uomo ideale per poter rimpiazzare Lewis, spiegando ...... uno dei suggerimenti più interessanti nei confronti della Mercedes in caso di stop per Hamilton è arrivato da un ex pilota come. Il fratello di Michael, intervenuto a Sky ...Tra gli Ambassadors di Coin of Champions c'è anche Giancarlo Fisichella: la prima vittoria in Formula 1 dell'ex pilota automobilistico ...Parlare di Michael Schumacher significa parlare probabilmente del più grande pilota della Formula 1. O almeno della moderna Formula 1. Detiene molti record ...