Raffaello Tonon, non lo ha mai superato: la sofferenza nascosta (Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A distanza di anni, Raffaello Tonon sembra avere un pensiero ricorrente. La vicenda accaduta e mai dimenticata. Ecco il suo sentito messaggio. Nel mondo della televisione ci sono sempre tanti personaggi che strappano una risata. Sono dei personaggi che, magari, non sono sempre presenti ma quando ci sono fanno la differenza. Tale descrizione può essere Leggi su youmovies (Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A distanza di anni,sembra avere un pensiero ricorrente. La vicenda accaduta e mai dimenticata. Ecco il suo sentito messaggio. Nel mondo della televisione ci sono sempre tanti personaggi che strappano una risata. Sono dei personaggi che, magari, non sono sempre presenti ma quando ci sono fanno la differenza. Tale descrizione può essere

Advertising

AdamJensen0 : #gfvip Urtis che prima di rifarsi era uguale a Raffaello Tonon. - EvilEnzoPaolo : top 5 concorrenti subentrati: 1 Nathalie Caldonazzo 2 Sossio Aruta 3 Raffaello Tonon 4 Teresanna Pugliese 5 Alessandro Cecchi Paone - outoftrash : RT @gieffepparo: l'impatto di nathaly a grande fratello in corso solo raffaello tonon e sossio aruta - gieffepparo : l'impatto di nathaly a grande fratello in corso solo raffaello tonon e sossio aruta - MiScoccioTroppo : Se fate rientrare Luca in casa solo con RAFFAELLO TONON Gianmarco lo conserviamo o per l’isola2022 o il #gfvip 7 gr… -