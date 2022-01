Quirinale: Orfini, 'elezione Berlusconi non è impossibile, servono contromisure' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Non bisogna sottovalutare la decisione del centrodestra, non è un fatto tattico, è una ipotesi folle, assurda ma non impossibile. Lo dobbiamo sapere. Non è un gioco, ma un tentativo politico non impossibile". Lo ha detto Matteo Orfini alla riunione di gruppi e Direzione Pd sul Quirinale. "E' uno schema politico diverso da quello discusso qui, la fine dell'unità nazionale, del governo insieme e della gestione di una fase delicata del Paese -ha spiegato il deputato del Pd-. Se Berlusconi viene eletto il giorno dopo non c'è più il governo e la maggioranza. Dobbiamo prendere delle contromisure, che non significa un nome di bandiera alternativo ma lavorare a tenere insieme un campo di forze responsabili su uno schema alternativo". Per Orfini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Non bisogna sottovalutare la decisione del centrodestra, non è un fatto tattico, è una ipotesi folle, assurda ma non. Lo dobbiamo sapere. Non è un gioco, ma un tentativo politico non". Lo ha detto Matteoalla riunione di gruppi e Direzione Pd sul. "E' uno schema politico diverso da quello discusso qui, la fine dell'unità nazionale, del governo insieme e della gestione di una fase delicata del Paese -ha spiegato il deputato del Pd-. Seviene eletto il giorno dopo non c'è più il governo e la maggioranza. Dobbiamo prendere delle, che non significa un nome di bandiera alternativo ma lavorare a tenere insieme un campo di forze responsabili su uno schema alternativo". Per, ...

Advertising

Bad1719 : @orfini Se dice questo,allora andrà al quirinale.siete finiti..?? - Salvato27591666 : @orfini Berlusconi per il Quirinale è una proposta ricevibile, responsabile, conciliante. #SilvioForPresident… - KongoSauvage : @orfini Ecco. Ora fate in modo che B al Quirinale non ci vada. Dovesse succedere, vi porterete per sempre addosso q… - GhisiMg49 : @orfini Perché la proposta fatta a suo tempo dalla sinistra circa Napolitano al Quirinale non era una proposta schi… - roccopepe74 : @orfini Ma tu non hai proprio idea che botta di vita arriverebbe al Quirinale!! ?????? -