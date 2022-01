Quirinale: Letta, 'dal Pd miglior contributo per trovare soluzione' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Questo è il modo giusto per dare il miglior contributo possibile per la soluzione di questo difficile passaggio politico e istituzionale del Paese. Un dibattito largo e approfondito, senza non detti. Ognuno ha detto la sua, tutti con lo spirito giusto. La chiarezza tra noi è fondamentale, siamo un partito che agisce nell'interesse del Paese con una classe dirigente all'altezza della sfida per rendere la politica protagonista". Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche alla riunione di gruppi e Direzione Pd sui Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Questo è il modo giusto per dare ilpossibile per ladi questo difficile passaggio politico e istituzionale del Paese. Un dibattito largo e approfondito, senza non detti. Ognuno ha detto la sua, tutti con lo spirito giusto. La chiarezza tra noi è fondamentale, siamo un partito che agisce nell'interesse del Paese con una classe dirigente all'altezza della sfida per rendere la politica protagonista". Lo ha detto Enriconelle repliche alla riunione di gruppi e Direzione Pd sui

