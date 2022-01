Quirinale, Letta: “Centrodestra ha scelto il capo politico più divisivo che ci sia” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Quella del Centrodestra è una scelta profondamente sbagliata, quella di candidare il capo politico più divisivo che possa esserci. Ogni capo politico è divisivo, ma quando pensiamo a Silvio Berlusconi e la storia di questi ultimi 25 anni è difficile pensare a un capo politico più divisivo di lui“. Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd riuniti in vista delle elezioni per il Colle. “Se si dovesse andare alle prime tre votazioni senza un accordo dovremo scegliere insieme e nostri alleati se andare su scheda bianca o convergere su un nome e dobbiamo decidere come comportarci se il Centrodestra continuerà nella scelta sbagliata” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “Quella delè una scelta profondamente sbagliata, quella di candidare ilpiùche possa esserci. Ogni, ma quando pensiamo a Silvio Berlusconi e la storia di questi ultimi 25 anni è difficile pensare a unpiùdi lui“. Lo ha detto Enricoa gruppi e Direzione Pd riuniti in vista delle elezioni per il Colle. “Se si dovesse andare alle prime tre votazioni senza un accordo dovremo scegliere insieme e nostri alleati se andare su scheda bianca o convergere su un nome e dobbiamo decidere come comportarci se ilcontinuerà nella scelta sbagliata” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

