Quirinale, decide Berlusconi: o si candida o impone il candidato del centrodestra

Roma, 15 gen – Come ampiamente previsto, il centrodestra candida Silvio Berlusconi al Quirinale: starà al leader di Forza Italia sciogliere la riserva o, in caso di un passo indietro, indicare un altro candidato. Ieri, al vertice di Villa Grande, Salvini e la Meloni hanno conclamato la compattezza della coalizione, stretta attorno a colui che l'ha fondata e che non intende ancora mollarne la guida. Sarà la sua ultima battaglia, quella per il Quirinale, e per questo Berlusconi vuole combatterla da comandante in capo.

