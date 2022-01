Quirinale: Azzolina, 'impossibile immaginare foto Berlusconi in uffici pubblici' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio a immaginare gli uffici pubblici di questo Paese con la foto di Silvio Berlusconi. Affissa nelle scuole, nei tribunali! No, non è il Presidente della Repubblica che l'Italia merita. Mi vengono i brividi all'idea". Lo scrive su Facebook Lucia Azzolina, deputata M5S ed ex ministra dell'Istruzione. "È questo l'atteso 'patriota' di cui parlava Giorgia Meloni quando immaginava il loro candidato? La verità è che la destra italiana continua a dimostrarsi non credibile e, nel momento storico che stiamo vivendo, anche profondamente irresponsabile". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio aglidi questo Paese con ladi Silvio. Affissa nelle scuole, nei tribunali! No, non è il Presidente della Repubblica che l'Italia merita. Mi vengono i brividi all'idea". Lo scrive su Facebook Lucia, deputata M5S ed ex ministra dell'Istruzione. "È questo l'atteso 'patriota' di cui parlava Giorgia Meloni quando immaginava il loro candidato? La verità è che la destra italiana continua a dimostrarsi non credibile e, nel momento storico che stiamo vivendo, anche profondamente irresponsabile".

Advertising

NeoOdisseo : @la_kuzzo E scrivilo che gov draghi su scuola ha fallito come azzolina. Su dai dai che non è difficile. Gov draghi… - romano_azzolina : RT @gallina_di: - KrisGxx : Proposte per #Quirinale; commentare con gentilezza, grazie. #Azzolina - boni15_boni : Ministro Azzolina. Mi hanno chiesto cosa pensassi della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale e se mi aves… - PoliticaNewsNow : Quirinale, Azzolina (M5S): “Favorevoli al Mattarella bis” -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Azzolina Caos M5s, Conte prende tempo. Gli eletti tifano Mattarella bis e lui litiga sui social con Dibba ...la richiesta di far partecipare i capigruppo di Camera e Senato a tutti gli incontri sul Quirinale. ... L'ex ministra Lucia Azzolina lo dice chiaramente, ospite di Tagadà su La7: "Il M5s è favorevole al ...

Quirinale, Azzolina (M5S): "Favorevoli al Mattarella bis" ' Il M5S è favorevole al Mattarella - bis. Ora l'Italia non si può permettere di cambiare governo. Dunque Draghi resti premier' . Così Lucia Azzolina , deputata del M5S ed ex ministra dell'Istruzione, a Tagadà su La7.

Quirinale: Azzolina, 'impossibile immaginare foto Berlusconi in uffici pubblici' Il Tempo Quirinale: Azzolina, ‘impossibile immaginare foto Berlusconi in uffici pubblici’ Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio a immaginare gli uffici pubblici di questo Paese con la foto di Silvio Berlusconi. Affissa nelle scuole, nei tribunali! No, ...

Quirinale: Azzolina, 'Berlusconi non avrà voti M5S, c'è questione morale' Roma, 12 gen. "Non so se Berlusconi blocchi le trattative per il Quirinale, so che le blocca per il centrodestra che è in forte imbarazzo. Mi ha cercato? Figuri ...

...la richiesta di far partecipare i capigruppo di Camera e Senato a tutti gli incontri sul. ... L'ex ministra Lucialo dice chiaramente, ospite di Tagadà su La7: "Il M5s è favorevole al ...' Il M5S è favorevole al Mattarella - bis. Ora l'Italia non si può permettere di cambiare governo. Dunque Draghi resti premier' . Così Lucia, deputata del M5S ed ex ministra dell'Istruzione, a Tagadà su La7.Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio a immaginare gli uffici pubblici di questo Paese con la foto di Silvio Berlusconi. Affissa nelle scuole, nei tribunali! No, ...Roma, 12 gen. "Non so se Berlusconi blocchi le trattative per il Quirinale, so che le blocca per il centrodestra che è in forte imbarazzo. Mi ha cercato? Figuri ...