Quarta dose di vaccino anti-Covid | cosa sappiamo | il parere degli esperti

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi", dice il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri. "Non abbiamo ancora dati per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avcon le vaccinazioni a distanza di poco tempo". Abrignani: "Non ha molto senso ripetere unaa 2-3 mesi dalla terza con un preparato non aggiornato". Si attendono i dati di Israele

Advertising

Corriere : «Non si può pensare di vaccinare la popolazione ogni quattro o cinque mesi» - GiovaQuez : La Spagna ha autorizzato la somministrazione di una quarta dose del vaccino anti Covid peri fragili #COVID19 - repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - Frankie7003 : Molti idioti ci credono ancora e si fanno la terza dose… e poi la quarta etc - infoitsalute : Quarta dose di vaccino anti-Covid sì o no? Cos'è il rischio paralisi immunitaria -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta dose

, in Europa partono Danimarca, Spagna e Grecia. E Ungheria. In Israele già vaccinati con il secondo richiamo, la, in 500 mila. In Cile dopo gli immunodepressi è il turno degli ...Abrignani: ' Non ha molto senso ripetere unaa 2 - 3 mesi dalla terza con un preparato non aggiornato'. Si attendono i dati di IsraeleEma , Marco Cavaleri. 'Non abbiamo ancora dati per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo'. Abrignani: ' Non ha molt ...Ma solo per i fragili come raccomanda l’Agenzia europea. Dopo Israele e Cile, ora anche alcuni Paesi europei partono con la quarta dose. Stessa strategia in Spagna che si prepara a offrire una quarta ...