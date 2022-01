Puglia, clima: mimose già in fiore e rischio ghiaccio per le coltivazioni Fiori gialli già pronti alla raccolta con due mesi di anticipo rispetto al periodo tradizionale (Di sabato 15 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il clima pazzo fa sbocciare le mimose in Puglia dove i Fiori gialli sono già pronti alla raccolta con due mesi di anticipo rispetto alla tradizionale festa della donna l’8 marzo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Puglia, che lancia l’allarme sul rischio che le repentine ondate di gelo notturno e delle prime ore della mattina brucino Fiori e gemme di piante e alberi, impossibilitati a vivere appieno la fase di quiescenza, dopo il `risveglio´ anticipato con Fioriture anomale già dal dicembre ... Leggi su noinotizie (Di sabato 15 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Ilpazzo fa sbocciare leindove isono giàcon duedifesta della donna l’8 marzo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti, che lancia l’rme sulche le repentine ondate di gelo notturno e delle prime ore della mattina brucinoe gemme di piante e alberi, impossibilitati a vivere appieno la fase di quiescenza, dopo il `risveglio´ anticipato conture anomale già dal dicembre ...

