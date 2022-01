Professoressa insegnava da 21 anni senza mai essersi iscritta all’Università, indagata per truffa e falso (Di sabato 15 gennaio 2022) insegnava da 21 anni senza aver mai conseguito una laurea o meglio sostenendo di avere ottenuto il massimo con lode. La lunga truffa è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Varese che, su delega della procura, hanno sequestrato 350mila euro a un’insegnante della provincia di Varese che ha esercitato la propria attività lavorativa presentando un falso certificato del diploma di laurea (requisito obbligatorio per la docenza sia di ruolo che di supplenza in scuola secondaria di I grado). La somma, precisano i militari, è riferibile alla retribuzione stipendiale dagli enti pubblici preposti nonché alle somme erogate dall’Inps a titolo di indennità di disoccupazione e Tfr. All’indagata, a cui sono contestati la truffa e l’uso di atto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)da 21aver mai conseguito una laurea o meglio sostenendo di avere ottenuto il massimo con lode. La lungaè stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Varese che, su delega della procura, hanno sequestrato 350mila euro a un’insegnante della provincia di Varese che ha esercitato la propria attività lavorativa presentando uncertificato del diploma di laurea (requisito obbligatorio per la docenza sia di ruolo che di supplenza in scuola secondaria di I grado). La somma, precisano i militari, è riferibile alla retribuzione stipendiale dagli enti pubblici preposti nonché alle somme erogate dall’Inps a titolo di indennità di disoccupazione e Tfr. All’, a cui sono contestati lae l’uso di atto ...

