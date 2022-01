Professoressa da 20 anni, ma senza laurea. Sequestrati di 350mila euro (Di sabato 15 gennaio 2022) e altri beni, tra cui terreni, box auto e un appartamento Una Professoressa di 50 anni del Varesotto è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per «truffa» e per «uso di atto falso». La donna che da 20 anni svolgeva la funzione di docenza in diversi istituti del Varesotto non era in possesso del titolo di accesso. Aveva, infatti, dichiarato di possedere una laurea conseguita con il massimo dei voti, quando si è scoperto che la donna non era mai stata iscritta presso alcuna Università. Grazie alla falsa dichiarazione, la donna ha ottenuto l’inserimento dal 2000 nelle «graduatorie provinciali di supplenza negli istituti scolastici della provincia di Varese». Inoltre, si legge sul Corriere della Sera: «In particolare, le attività della polizia economico-finanziaria erano state rivolte, da un lato, alla verifica ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022) e altri beni, tra cui terreni, box auto e un appartamento Unadi 50del Varesotto è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per «truffa» e per «uso di atto falso». La donna che da 20svolgeva la funzione di docenza in diversi istituti del Varesotto non era in possesso del titolo di accesso. Aveva, infatti, dichiarato di possedere unaconseguita con il massimo dei voti, quando si è scoperto che la donna non era mai stata iscritta presso alcuna Università. Grazie alla falsa dichiarazione, la donna ha ottenuto l’inserimento dal 2000 nelle «graduatorie provinciali di supplenza negli istituti scolastici della provincia di Varese». Inoltre, si legge sul Corriere della Sera: «In particolare, le attività della polizia economico-finanziaria erano state rivolte, da un lato, alla verifica ...

