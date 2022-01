Prof senza mascherina Ffp2, gli studenti lasciano l’aula: insegnante multata (Di sabato 15 gennaio 2022) Un’insegnante avrebbe dovuto indossare la mascherina Ffp2 in classe, visto che era stato registrato un caso di positività, ma per il secondo giorno consecutivo si è presentata con la chirurgica. A quel punto gli studenti hanno deciso di lasciare l’aula in segno di protesta. L’episodio accaduto in una scuola media, come si legge sulla “Gazzetta di Modena”. La reazione dell’insegnante è stata quella di una nota collettiva. Quando poi i ragazzi sono rientrati in aula, avrebbe fatto anche discorsi negazionisti sul Covid. Gli studenti a quel punto hanno chiamato i genitori per farsi venire a prendere con la Prof che ha deciso di chiamare la polizia. L’insegnante è stata sanzionata con 400 euro di multa per la violazione delle disposizioni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) Un’avrebbe dovuto indossare lain classe, visto che era stato registrato un caso di positività, ma per il secondo giorno consecutivo si è presentata con la chirurgica. A quel punto glihanno deciso di lasciarein segno di protesta. L’episodio accaduto in una scuola media, come si legge sulla “Gazzetta di Modena”. La reazione dell’è stata quella di una nota collettiva. Quando poi i ragazzi sono rientrati in aula, avrebbe fatto anche discorsi negazionisti sul Covid. Glia quel punto hanno chiamato i genitori per farsi venire a prendere con lache ha deciso di chiamare la polizia. L’è stata sanzionata con 400 euro di multa per la violazione delle disposizioni ...

Advertising

Corriere : La prof è senza mascherina (e green pass) e gli alunni lasciano la scuola: lei chiama polizia, multata - WRicciardi : fulgido esempio di studenti che danno una lezione etica, scientifica e di intelligenza a una docente (che andrebbe… - ilriformista : #Professoressa entra in classe senza #mascherina (#Ffp2) né #greenpass e gli alunni lasciano la #scuola. Lei chiama… - ilfaroonline : Prof senza mascherina Ffp2, gli studenti lasciano l’aula: insegnante multata - titticinque : RT @Iperbole_: Alle scuole medie Carducci di Modena una prof no-vax in aula senza mascherina: per protesta, gli alunni sono usciti dall'aul… -