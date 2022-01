Processo Montante, il Pg chiede la conferma della condanna a 4 anni per l’agente eroe (Di sabato 15 gennaio 2022) Al termine del suo intervento nell’ambito del Processo d’appello sul cosiddetto ‘Sistema Montante‘ che vede alla sbarra anche l’ex-presidente degli industriali siciliani condannato in primo grado a 14 anni di carcere, il sostituto Procuratore generale Giuseppe Lombardo ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni per il sostituto commissario della Polizia Marco De Angelis, che a Milano, poco prima di essere raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Caltanissetta. aveva salvato un bambino scivolato nelle acque della Darsena. L’accusa ha chiesto la conferma della pena – fatta eccezione per la pena pecuniaria da 10 mila euro – per il poliziotto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Al termine del suo intervento nell’ambito deld’appello sul cosiddetto ‘Sistema‘ che vede alla sbarra anche l’ex-presidente degli industriali sicilianito in primo grado a 14di carcere, il sostituto Procuratore generale Giuseppe Lombardo ha chiesto laa 4per il sostituto commissarioPolizia Marco De Angelis, che a Milano, poco prima di essere raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Caltanissetta. aveva salvato un bambino scivolato nelle acqueDarsena. L’accusa ha chiesto lapena – fatta eccezione per la pena pecuniaria da 10 mila euro – per il poliziotto ...

