Primo caso Omicron a Pechino a 3 settimane dalle Olimpiadi (Di sabato 15 gennaio 2022) La variante Omicron arriva a Pechino a tre settimane dall'avvio delle Olimpiadi invernali, mentre la Cina è alle prese con vari focolai di Covid - 19. Il Primo caso è stato scoperto nel distretto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) La variantearriva aa tredall'avvio delleinvernali, mentre la Cina è alle prese con vari focolai di Covid - 19. Ilè stato scoperto nel distretto di ...

Advertising

rtl1025 : ?? La #varianteOmicron arriva a #Pechino a tre settimane dalle #Olimpiadi invernali, mentre la #Cina è alle prese da… - Errorigiudiziar : A proposito di #Tortora, cosa è successo ai magistrati che lo arrestarono, gli fecero passare 12 mesi di… - repubblica : Allarme peste suina, cinghiale ucciso dal virus a Ovada nell'Alessandrino: primo caso in Italia - MARkive99 : Oggi ho deciso di iniziare Bad and Crazy,il primo episodio mi è sembrato molto strano ma non ci ho fatto caso. Ecco… - soteros1 : RT @PLDC09710726: @claudiocerasa È il primo caso nella storia in cui i vaccinati diminuiscono vaccinandosi. Che droga usate? -