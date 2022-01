Prime onde tsunami sulla costa occidentale Usa

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sonodi 45 cm. Spiagge restano aperte, timore è per le barche ai moli Il Nationalwarning center statunitense ha diramato un'allertaper ladegli Stati Uniti. ...

Prime onde

Poco fa lehanno raggiunto le coste della California mentre le Hawaii erano già state colpite da piccole inondazioni. Sono le conseguenze dell'eruzione di un vulcano sottomarino al largo ...dello tsunami in Usa Ledello tsunami innescato dall'eruzione del vulcano sottomarino vicino Tonga hanno raggiunto le coste della California. Si tratta di, riportano i ...NUKU'ALOFA - Allarme tsunami in tutto il Pacifico meridionale, dall'Australia fino alla costa occidentale degli Stati Uniti e al Cile, dopo l'eruzione di un vulcano sottomarino al largo dell'isola di ...Allarme tsunami in tutto il Pacifico meridionale, dall'Australia fino alla costa occidentale degli Stati Uniti e al Cile, dopo l'eruzione di un vulcano sottomarino al largo dell'isola ...