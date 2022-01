Premier League | probabili formazioni della giornata 22

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE COVID-19: UFFICIALE IL RINVIO DI TOTTENHAM-ARSENAL Richiesta era stata avanzata dalla squa… - corona_tweet : RT @SkySport: Premier League, rinviata Tottenham-Arsenal: troppi assenti tra i Gunners #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport #TottenhamA… - SkySport : Premier League, rinviata Tottenham-Arsenal: troppi assenti tra i Gunners #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport… - Youtubej9B : @premier_fa Isso é Premier League - simon_prempeh : @MC_Yabe I surrender. Guardiola Premier League. -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

... DE BRUYNE, COLPO DA MAESTRO! Alla fine la spunta il Manchester City che batte il Chelsea per 1 - 0 nel big match della 22giornata die lo estromette di fatto dai giochi per il titolo. ...Vince il City, che conferma il risultato dell'andata (1 - 0, rete di Jesus) e per la seconda volta in stagione vendica la finale della scorsa Champions(1 - 0 del Chelsea con Havertz). Leggi i ...Tottenham-Arsenal non si gioca. Il consiglio della Premier League ha accolto la richiesta dei gunners, che avevano ufficialmente chiesto il rinvio del match valido per la 22^ giornata previsto per dom ...Il Manchester City batte il Chelsea e lo spedisce a 13 punti. Guardiola grazie a un gol meraviglioso di Kevin De Bruyne ha vinto la 12esima partita consecutiva. La Premier League è storicamente il cam ...