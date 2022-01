Premier League 2021 2022 | esordio super di Coutinho | Aston Villa-Manchester United finisce 2-2

(Di sabato 15 gennaio 2022) Unquello di Philippecon la maglia dell’. L’ex Barcellona è decisivo per il pareggio dei suoi. Una gara che inizia subito con il gol di Bruno Fernandes, servito da Alex Telles, dopo appena 6 minuti. Passa un’ora di gioco e di nuovo Bruno Fernandes trova il gol, questa volta servito da Fred. Alla ripresa del gioco, entra in campo. Dopo 9 minuti Jacob Ramsey riapre il match con il suo gol e, 5 minuti dopo, lo stesso Ramsey serve perfettamente lo stesso, che trova il gol del pareggio e del definitivo 2-2. Un punto che serve all’per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, e un punto inutile per loche si allontana dal treno Champions ...

