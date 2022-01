Premier League 2021/2022, De Bruyne stende il Chelsea: Manchester City sempre più in fuga (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Manchester City piega 1-0 il Chelsea nel match valevole per la ventiduesima giornata di Premier League 2021/2022 grazie alla rete siglata da Kevin De Bruyne. Gli uomini di Pep Guardiola, nonostante le difficoltà di una gara molto tirata, riescono a sbloccare il punteggio nella ripresa con una prodezza dell’asso belga, che consente loro di allungare ulteriormente in testa alla classifica in attesa del Liverpool. In virtù di questo risultato il Manchester City sale a 56 punti, mentre il Chelsea resta a quota 43 sprofondando addirittura a -13. GLI HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilpiega 1-0 ilnel match valevole per la ventiduesima giornata digrazie alla rete siglata da Kevin De. Gli uomini di Pep Guardiola, nonostante le difficoltà di una gara molto tirata, riescono a sbloccare il punteggio nella ripresa con una prodezza dell’asso belga, che consente loro di allungare ulteriormente in testa alla classifica in attesa del Liverpool. In virtù di questo risultato ilsale a 56 punti, mentre ilresta a quota 43 sprofondando addirittura a -13. GLI HIGHLIGHTS SportFace.

Advertising

petro171030 : Credo che questa sia la miglior versione del City sotto Guardiola. Vincere la Premier League a gennaio non è da tut… - cmdotcom : #DeBruyne decide #ManchesterCityChelsea: #Lukaku a secco, #Guardiola vola in fuga a +13 su #Tuchel in… - Matteo_003 : Alla 22^ giornata il Manchester City ha già vinto la Premier League. Eh ma è il campionato più bello ed equilibrato al mondo... - mountmson : 9 ? manchester city 1 x chelsea 0 - 15/01 premier league - sportface2016 : #PremierLeague 2021/2022, #DeBruyne stende il #Chelsea: #ManchesterCity sempre più in fuga #MCICHE -