Pierpaolo Pretelli si sente “volto Rai” e anticipa | “Con Giulia Salemi? Meno gossip”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nella puntata di oggi di TvTalk si è parlato ampiamente anche del “feno”. Ospite in studio, giovane e frescoRai, il quale dopo la sua esperienza al GF Vip ha letteralmente spiccato il volo.ospite di TvTalk Il debutto diè stato nel 2013 a Striscia la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetTgcom24 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Madonna di Campiglio, vacanza al bacio sulla neve #giuliasalemi… - Isegnalidalciel : @pierpaolopretel dovresti un attimo capire che non sono solamente i prelemi a seguirti ma dovresti interagire con u… - alwaysRoxxy2 : Game set e incontro a Pierpaolo Pretelli !!!! #prelemi - fuentevale73 : RT @Deabendata4: 'Ci occupiamo dei personaggi emergenti, questa settimana Pierpaolo Pretelli' So proud ?? #tvtalk #pierpaolopretelli #pre… - fuentevale73 : RT @lauragerbina: #prelemi Educazione,umiltà,impegno e talento.Questo è il 'fenomeno Pierpaolo Pretelli.'?? Autodefinitosi anche 'botulino d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

, una delle più interessanti rivelazioni della TV italiana, è diventato popolare soprattutto dopo la sua partecipazione al GF Vip 5. All'interno della Casa più spiata d'Italia ...torna a parlare del GF Vip: 'Gli ultimi giorni non vedevo l'ora di uscire' Nella puntata di oggi di Tv talk, sabato 15 gennaio, è stato ospiteattuale volto del ...Abbiamo conosciuto Pierpaolo nella casa del GFVip, ma sapete com'era all'epoca di Striscia? Scopriamolo insieme. Siamo abituati ad associare la figura di Pierpaolo Pretelli al Gra ...Domenica In c'è Pierpaolo Pretelli , primo velino di Striscia la notizia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale Show. In ogni esperienza televisiva fatta Pierpaolo Pretelli ha dim ...