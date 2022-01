Peste suina in Italia, 5 nuovi casi (Di sabato 15 gennaio 2022) Salgono a otto i casi di Peste suina Africana in Piemonte e Liguria, riscontrati in un’area di poche decine di chilometri dell’appennino ligure, al confine tra le province di Alessandria e Genova. Ai tre casi di Peste suina africana, accertati su carcasse di cinghiali nello scorso weekend dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) e confermati dal Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (Cerep), se ne sono aggiunti altri cinque. I nuovi casi sono stati osservati nei comuni del versante piemontese, tre in quelli del versante ligure (un caso a Isola del Cantone, e due a Ronco Scrivia). Oggi, intanto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Salgono a otto idiAfricana in Piemonte e Liguria, riscontrati in un’area di poche decine di chilometri dell’appennino ligure, al confine tra le province di Alessandria e Genova. Ai trediafricana, accertati su carcasse di cinghiali nello scorso weekend dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) e confermati dal Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (Cerep), se ne sono aggiunti altri cinque. Isono stati osservati nei comuni del versante piemontese, tre in quelli del versante ligure (un caso a Isola del Cantone, e due a Ronco Scrivia). Oggi, intanto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa ...

