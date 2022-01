Peste suina: Coldiretti Puglia, bene l’ordinanza per affrontare una storica emergenza "Moltiplicazione dei cinghiali che invadono città e campagne" (Di sabato 15 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: È importante la tempestiva adozione dell’ordinanza per contrastare la diffusione della Peste suina e affrontare una storica emergenza per cui è mancata l’azione di prevenzione e contenimento che Coldiretti ha ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali di fronte alla Moltiplicazione dei cinghiali che invadono città e campagne, anche in Puglia dove durante l’emergenza Covid è stato registrato un aumento del 15% dei cinghiali. È quanto afferma Coldiretti Puglia, in riferimento alla firma ... Leggi su noinotizie (Di sabato 15 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: È importante la tempestiva adozione delper contrastare la diffusione dellaunaper cui è mancata l’azione di prevenzione e contenimento cheha ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali di fronte alladeiche, anche indove durante l’Covid è stato registrato un aumento del 15% dei. È quanto afferma, in riferimento alla firma ...

