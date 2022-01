Per Tania Cagnotto il primo allenamento a Dubai con la figlia (Di sabato 15 gennaio 2022) Un destino da tuffatrice? Tania Cagnotto in vacanza a Dubai con il marito Stefano Parolin e le figlie si diverte in piscina. Ad 'allenarla' a gettarsi in acqua è la primogenita che dimostra già di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 gennaio 2022) Un destino da tuffatrice?in vacanza acon il marito Stefano Parolin e le figlie si diverte in piscina. Ad 'allenarla' a gettarsi in acqua è lagenita che dimostra già di ...

Advertising

carta_tania : @TizianaMele89 @Manilanazzaro ed e' felice che carlo cozza il marito sia morto di covid. ora manuila ha solo lulu s… - _tania____ : RT @vucciria79: Quindi il livello di maturità generale è riassumibile con “rosa per le femminucce, azzurro per i maschietti.” - souldreeam : Ricordiamoci quando San stava per compiere un tuffo migliore di quelli di tania cagnotto giù dal letto di testa - RobertoArduini1 : RT @Michela87B: ?? ?? ?? Tania va per conto suo l'adoro ?? #ilunatici - Michela87B : ?? ?? ?? Tania va per conto suo l'adoro ?? #ilunatici -

Ultime Notizie dalla rete : Per Tania Per Tania Cagnotto il primo allenamento a Dubai con la figlia Un destino da tuffatrice? Tania Cagnotto in vacanza a Dubai con il marito Stefano Parolin e le figlie si diverte in piscina. ... La famiglia è partita per gli Emirati Arabi per trascorrere al caldo i ...

Ucciso per un parcheggio, indagini chiuse: le belve verso il processo Tania Sorrentino ha fatto di tutto in questi mesi per non far dimenticare la memoria del marito. 'Giustizia per Maurizio' ha più volte ricordato. Con il processo in arrivo la palla passa al pm e ai ...

Per Tania Cagnotto il primo allenamento a Dubai con la figlia TGCOM Bari, Antenucci: «Inizia un altro campionato. Pronti per il Catania» Mirco Antenucci, attaccante del Bari, è intervenuto ai microfoni del “TGR Rai Puglia” parlando della ripresa del campionato. Ecco le sue parole: «Ora inizia un altro campionato. Ma penso che la nostra ...

Quirinale, l’affondo di padre Resca, “No a Berlusconi” “Una circolare del Comune di Catania vieta fino al 31 gennaio, a motivo del Covid qualunque manifestazione di piazza, di qualsiasi tipo. Viene quindi abolita la possibilità di vedersi domani, […] ...

Un destino da tuffatrice?Cagnotto in vacanza a Dubai con il marito Stefano Parolin e le figlie si diverte in piscina. ... La famiglia è partitagli Emirati Arabitrascorrere al caldo i ...Sorrentino ha fatto di tutto in questi mesinon far dimenticare la memoria del marito. 'GiustiziaMaurizio' ha più volte ricordato. Con il processo in arrivo la palla passa al pm e ai ...Mirco Antenucci, attaccante del Bari, è intervenuto ai microfoni del “TGR Rai Puglia” parlando della ripresa del campionato. Ecco le sue parole: «Ora inizia un altro campionato. Ma penso che la nostra ...“Una circolare del Comune di Catania vieta fino al 31 gennaio, a motivo del Covid qualunque manifestazione di piazza, di qualsiasi tipo. Viene quindi abolita la possibilità di vedersi domani, […] ...