Per chi crede che il cinema sappia ancora raccontare delle favole (Di sabato 15 gennaio 2022) Una scena di “Gagarine” della coppia Liatard-Trouilh. GAGARINE Genere: Commedia utopistico-fantascientificaRegia di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. Con Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rabouadj, Denis Levant Un sogno infantile che diventa sfida politica, non per forza di conflitti sociali (che pure ci sono), ma grazie al potere della fantasia. È quello che ci racconta l’opera prima di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, piccola grande sorpresa di questo inizio d’anno cinematografico. Una scena del film “Gagarine” Lo scenario è quello del quartiere Gagarine, a Ivry-sur-Seine, fatto di giganteschi casermoni costruiti negli anni Sessanta su una discutibile idea di progresso e che nel 2019 devono essere abbattuti per far posto ad abitazioni più moderne. Ma l’adolescente Jurij, che porta il nome del primo ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 gennaio 2022) Una scena di “Gagarine” della coppia Liatard-Trouilh. GAGARINE Genere: Commedia utopistico-fantascientificaRegia di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. Con Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rabouadj, Denis Levant Un sogno infantile che diventa sfida politica, non per forza di conflitti sociali (che pure ci sono), ma grazie al potere della fantasia. È quello che ci racconta l’opera prima di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, piccola grande sorpresa di questo inizio d’annotografico. Una scena del film “Gagarine” Lo scenario è quello del quartiere Gagarine, a Ivry-sur-Seine, fatto di giganteschi casermoni costruiti negli anni Sessanta su una discutibile idea di progresso e che nel 2019 devono essere abbattuti per far posto ad abitazioni più moderne. Ma l’adolescente Jurij, che porta il nome del primo ...

Advertising

RobertoBurioni : Linea blu: tasso ricoveri dei non vaccinati Linea rossa: tasso ricoveri dei vaccinati Linea nera: efficacia del vac… - fattoquotidiano : Bersani ironizza a La7: “Berlusconi al Colle? Facciamogli una statua che duri 700 anni, ma per il Quirinale serve c… - RobertoBurioni : Un vaccino costa 20 €. Qualcuno fa il conto di quanto costa questa terapia (inutile e dannosa) per capire chi fa gl… - Pamelitanaa : RT @FmMosca: Il fatto che qualcosa non quadri con i vaccini emerge dalla follia (rischi altissimi, cit Galli) di vaccinare i guariti. Avete… - perfetta_cosi : RT @salsaudade: per chi volesse la media complessiva delle pagelle degli ascolti -