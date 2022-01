Pattinaggio | Europei figura | Guignard - Fabbri | danza di bronzo

(Di domenica 16 gennaio 2022) Marco- Charlenesalgono di nuovo sul podio europeo dellaa Minsk 2019,a Tallinn 2022. In mezzo il quarto posto di Graz 2020 e l'edizione saltata per Covid dello ...

Marco Fabbri - Charlene Guignard salgono di nuovo sul podio europeo della danza: bronzo a Minsk 2019, bronzo a Tallinn 2022. In mezzo il quarto posto di Graz 2020 e l'edizione saltata per Covid dello ...Tripletta russa nel singolo femminile aglidi Tallin 2022 diartistico . Sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall, Kamila Valieva conferma la prima piazza dello short program e chiude con il punteggio complessivo di 259.06. ...Prosegue l'incredibile imbattibilità di Kamila Valieva. La russa ha vinto per dispersione i Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, evento appena terminato a Tallinn, in Estonia, presso la T ...A Tallinn nell’artistico femminile degli Europei di pattinaggio di figura dominio della Russia, che occupa tutti e tre i gradini del podio, e oro per Kamila Valieva, che precede le connazionali Anna S ...