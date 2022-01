Pattinaggio di figura, ancora un podio per l’Italia! Guignard-Fabbri medaglia di bronzo agli Europei 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) ancora una medaglia per l’Italia ai Campionati Europei 2022 di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento a Tallinn (Estonia). Dopo il meraviglioso argento ottenuto nella giornata di ieri da Daniel Grassl, gli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno conquistato un meritatissimo bronzo nella specialità della danza, salendo nuovamente sul podio a tre anni di distanza dal terzo posto siglato a Graz 2019. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno mandato in visibilio la Tondiraba Ice Hall confezionando una meravigliosa danza libera pattinata con grande solidità, precisione, tecnica e, soprattutto, intensità, ricevendo un grado di esecuzione molto elevato nei nove elementi proposti. Tra questi ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)unaper l’Italia ai Campionatididiin fase di svolgimento a Tallinn (Estonia). Dopo il meraviglioso argento ottenuto nella giornata di ieri da Daniel Grassl, gli azzurri Charlène-Marcohanno conquistato un meritatissimonella specialità della danza, salendo nuovamente sula tre anni di distanza dal terzo posto siglato a Graz 2019. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno mandato in visibilio la Tondiraba Ice Hall confezionando una meravigliosa danza libera pattinata con grande solidità, precisione, tecnica e, soprattutto, intensità, ricevendo un grado di esecuzione molto elevato nei nove elementi proposti. Tra questi ...

