Pattinaggio artistico oggi | Europei 2022 | orari 15 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara | ordini di entrata

(Di sabato 15 gennaio 2022) Siamo arrivati all’ultimo atto; la Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia) è pronta a ospitare l’ultima giornata dei Campionatidicon due gare tutte da vivere, la free dance della danza sul ghiaccio e il mirabolante libero della specialità individuale femminile. Le danze, è il caso proprio di dirlo, si apriranno alle ore 12:35 italiane. Ma per aspettare il momento clou dovremo aspettare le 15:07,o in cui scenderà sul ghiaccio l’ultimo cruciale gruppo di lavoro dove saranno presenti Charlène Guignard-Marco Fabbri decisi almeno a tentare di prendere una difficile medaglia d’argento insidiando Alexandra Stepanova-Ivan Bukin. Tutto facile invece per Sinitsina-Katsalapov, al momento in lieve vantaggio. Appuntamento con la storia poi nel pomeriggio, a partire dalle ...