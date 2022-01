Pattinaggio artistico | Europei Tallinn 2022 | Guignard e Fabbri bronzo nella danza

Leggi su sportface

(Di sabato 15 gennaio 2022) Splendida medaglia diper Charlenee Marco, che hanno chiuso al terzo posto l’Ice Dance, lasu ghiaccio che ha visto oggi il programma libero. La coppia azzurra, già terza dopo lo short program, ha totalizzato un punteggio complessivo di 207.97 punti, non lontani dal record personale e italiano. Non è riuscita la rimonta per l’argento, ma resta comunque un risultato di assoluto rilievo internazionale per l’ormai collaudato binomio italiano. L’oro è infatti andato ai russi Sinitsina/Katsalapov, già in testa dopo il programma corto e vincitori con 217.96 davanti ai connazionali Stepanova/Bukin (213.20). Si conferma quindi il dominio della Russia, autentica mattatrice anche a livello di medagliere dove l’Italia ad ogni modo rischia di chiudere al secondo posto. Per...