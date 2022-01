Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia presto genitori | a Verissimo la gioia della coppia | “Viaggio incredibile”

(Di sabato 15 gennaio 2022)raccontano al’emozione per l’imminente nascita del loro primo figlio insieme. I due giovani ragazzi saranno infattidi un maschietto, con la gravidanzainfluencer che ormai è agli sgoccioli. Manca un mese e, soprattutto per il figlio dell’attore che diventerà papà per la prima volta, l’emozione è alle stelle: “Ero pronto un anno fa, sono pronto ora“.a un mese dal lieto eventosi tinge di note d’amore con una delle coppie più affiatate e chiacchierate dello spettacolo:...

Advertising

mercuryqveen : RT @CuoreMille: Ma la felicità tangibile di Paolo ciavarro? Ma quanto è dolce? #ciavarrini - Chicca_colors : Ma si può clonare Paolo Ciavarro per un bel po' di noi romanticone appartenenti al genere femminile? ???? Che interv… - ParliamoDiNews : Paolo Ciavarro, età, stipendio. Forum, ex fidanzata, laurea, Clizia: tutto su di lui - - CuoreMille : Ma la felicità tangibile di Paolo ciavarro? Ma quanto è dolce? #ciavarrini -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e/ Dal GF VIP al figlio in arrivo: l'incredibile storia d'amore In realtà i tradimenti di Sarcina non sono mancati, come ha confessato proprio la ex concorrente del GF ...Clizia Incorvaia e/ Dal GF VIP al figlio in arrivo: l'incredibile storia d'amore Per quanto concerne la vita privata, Roberta Floris è sposata con l'attore Lorenzo Flaherty. La coppia ...A Verissimo Silvia Toffanin intervista Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due aspettano un bimbo. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Verissimo si raccontano. Si sono conosciuti e innamorati al Gran ...Clizia Incorvaia non sa quanti chili ha preso con la sua seconda gravidanza; manca poco al parto e oggi è ospite nello studio di Verissimo, felicissima anche a Paolo Ciavarro. “Non so quanti chili ho ...