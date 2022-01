Paola Tommasi | chi è la giornalista | età | altezza | peso | marito | figli | origini | com’è diventata famosa

Leggi su tuttivip

(Di sabato 15 gennaio 2022) Economista pugliese che è riuscita ad arrivare al fianco nientemeno di Donald Trump come sua personale consulente.è riuscita ad arrivare fino alla Casa bianca nel 2017 “solamente” grazie ad una email e, ovviamente, grazie al suo talento coltivato in tantissimi anni di studio che l’hanno resa tra le persone più affidabili se,andata, ha raggiunto la consulenza di uno degli uomini più potenti della terra. I suoi studi erano iniziati con il liceo classico, a Lecce. Ma poi il suo percorso di vita l’ha portata a lasciare la sua terra natale e a trasferirsi a Milano, dove ha frequentato la Bocconi, laureandosi in Economia. Lavorando per Renato Brunetta, in Parlamento e all’Agenzia delle entrate,si è affermata sempre più, e ha acquisito le competenze adeguate per poter ...