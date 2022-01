Panatta: «Djokovic? Onestamente, ha rotto le scatole a tutti» (Di sabato 15 gennaio 2022) Intervistato da Rai Sport (l’intervista integrale andrà in onda alle 18:20), Adriano Panatta ha espresso la sua opinione rispetto alla vicenda che ha riguardato in questi giorni Novak Djokovic, che non parteciperà agli Australian Open a causa della decisione del governo dello Stato di Victoria di revocargli il visto contenente l’esenzione medica che il tennista serbo s’era procurato per partecipare al torneo senza essere vaccinato. Onestamente, ha rotto le scatole a tutti. Questo susseguirsi di ricorsi… ma chi gliel’ha fatto fare? Non ne esce bene Djokovic. tutti i suoi colleghi ce l’ha contro, la maggior parte dell’opinione pubblica ce l’ha contro… Ha a favore una minoranza di no-vax che lo sostengono L’ex tennista italiano si era già espresso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Intervistato da Rai Sport (l’intervista integrale andrà in onda alle 18:20), Adrianoha espresso la sua opinione rispetto alla vicenda che ha riguardato in questi giorni Novak, che non parteciperà agli Australian Open a causa della decisione del governo dello Stato di Victoria di revocargli il visto contenente l’esenzione medica che il tennista serbo s’era procurato per partecipare al torneo senza essere vaccinato., hale. Questo susseguirsi di ricorsi… ma chi gliel’ha fatto fare? Non ne esce benei suoi colleghi ce l’ha contro, la maggior parte dell’opinione pubblica ce l’ha contro… Ha a favore una minoranza di no-vax che lo sostengono L’ex tennista italiano si era già espresso ...

