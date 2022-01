Pallanuoto | i convocati dell’Italia per il raduno di Ostia | 15 azzurri per Sandro Campagna

Leggi su oasport

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un’Italia rimaneggiata è quella che si presenterà addomani, domenica 16 gennaio, per ildella Nazionale maggiore dimaschile: scelte praticamente obbligate per il CT Alescostretto a mescolare le carte nell’elenco diramato di 15 atleti. Le tantissime positività al Covid costringono il commissario tecnico a rinunciare completamente ai giocatori dell’Ortigia ed in buona parte a quelli di Brescia e Pro Recco. A questi problemi si aggiunge l’indisponibilità di Francesco De Michelis, che sarà sostituito da Gianmarco Nicosia. Quattro i campioni del mondo di Gwangju 2019 presenti nell’elenco del Settebello: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Francesco Di Fulvio e Marco Del Lungo., Spagna-Italia 20-16. Settebello sconfitto in amichevole a ...